Если будет более 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, придется вводить жесткий карантин, – Зеленский

Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 9,5 тысяч инфицированных коронавирусом, в стране будут вынуждены вводить жесткий карантин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи президент отметил, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Тяжелее всех переносят болезнь пожилые люди – на эту категорию граждан приходится 80-85% от всех летальных случаев вследствие COVID-19.

По словам президента, на сегодня в ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%.

«Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если у нас будет больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций проводить религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, в частности, перевести богослужение в онлайн-режим.