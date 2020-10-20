Взрыв в квартире на Луганщине: Отец и сын разбирали гранату (Фото)

На Луганщине в одной из квартир жилого дома взорвалась граната. Пострадали отец и сын, которые пытались ее разобрать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Сообщение о госпитализации мужчин поступило в дежурную часть Рубежанского отдела полиции 19 октября в 20:37 от диспетчера «скорой медицинской помощи».

В результате взрыва гранаты пострадали 61-летний владелец квартиры и его 33-летний сын, они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома по пр. Победителей, в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв.

На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются более детальные обстоятельства происшествия.