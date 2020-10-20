Военных преступников догоняют и через 40 лет: Резников рассказал об амнистии на Донбассе

В подходах к амнистии на Донбассе Украина должна использовать и применять международный опыт, в том числе озвученный в ООН. Этот опыт свидетельствует, что тотальная амнистия оказалась неуспешной. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Зеркалу недели».

«Амнистия является одним из обязательных условий переходного правосудия. Потому что ее главная цель – разоружить и прекратить сопротивление большинства людей, находящихся сегодня в окопах с оружием. Потому что если человек не будет знать, что у него есть шанс жить дальше мирной жизнью, то он не вылезет из окопа и будет до последнего сражаться», – сказал Резников.

Он отметил, что до 80-х годов во всех основных конфликтах шли по пути так называемой тотальной амнистии, когда прощали всех. В ООН проанализировали имеющийся опыт и пришли к выводу, что он оказался неуспешным. Потому что в случае тотальной амнистии нарушались права жертв, нарушалось право на правду и справедливость, на знание, кто же совершал преступления.

«Это означает, что военные преступления, геноцид, преступления против человечности не могут быть амнистированы ни при каких условиях. Те, кто хладнокровно организовывал и совершал убийства, пытал, мародерствовал, не могут быть амнистированы ни при каких условиях. И даже гипотетическое принятие Украиной какого-либо закона, условно говоря о "тотальной амнистии" (как многие интерпретируют), противоречило бы международным принципам и конвенциям. Военных преступников догоняют и через 20, и через 30, и через 40 лет. Поэтому украинская формула амнистирования точно также не может включать военных преступников, убийц, совершавших преступления против человечности и гуманизма, а также "верхушку"» – организаторов этих преступлений», – подчеркнул Резников.

Он добавил, что по оценкам, около 30–35 тысяч вооруженных людей находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Они делятся на 1-й и 2-й армейские корпуса, находящиеся под командованием Южного округа российской армии со штабом в Ростове.

«В тех окопах с автоматами, вместе с российскими военными, находятся и наши с вами сограждане, которые по ряду причин служат сегодня в оккупационной армии. Так вот, если человек стоит на КПВВ в униформе и с автоматом, и занимается тем, что поднимает и опускает шлагбаум, но не совершал тяжких преступлений, то он попадет под амнистирование. Но его командир, который отдавал команды, убивал, пытал в тюрьме "Изоляция", не может быть амнистирован ни при каких условиях. И в случае его задержания понесет наказание по полной программе», – сказал вице-премьер.

По мнению Резников, о вопросе амнистии необходимо говорить с обществом.

«Я вам скажу больше: закон нужно принимать уже сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Единственное, мне больше по душе называть его законом об ответственности», – заключил вице-премьер.