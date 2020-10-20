Три четверти «Минска» трогать вообще не следует, – Резников о модернизации Минских соглашений

Минские соглашения по Донбассу нуждаются в модернизации, но для их изменения нужно провести консультации с международными партнерами, чтобы понять их готовность. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Зеркало недели».

«Для начала необходимо провести консультации с нашими партнерами, готовы ли они в принципе к самой идее модернизации или изменения договоренностей, достигнутых в 2014 году. Они тоже должны понять, какие договоренности "Минска" не работают и не сработают никогда, или в случае, если вдруг, не дай Бог, сработают, то нанесут ущерб территориальной целостности Украины. Тогда нужно обсуждать, как это можно изменить. Потому что если не признать первое, то нет смысла обсуждать второе», – сказал Резников.

По его словам, если бы просто стояла задача переписать «Минск», это не сложно: на три четверти «Минск» трогать вообще не нужно, потому что там есть базовые условия.

«В первую очередь, условия безопасности – вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация – это все записано и этого достаточно, если бы это выполнили, дальше было бы легче. Но дальше возникает вопрос очередности выборы – граница. Выборы надо проводить? Надо. Это финал политического урегулирования. Я – за местные выборы. Но я категорически против проведения выборов до восстановления контроля над границей и решения вопросов безопасности», – отметил вице-премьер.

Он добавил, что если посмотреть опыт других стран, то необходим переходный период, чтобы восстановить общественный порядок, провести разоружение, демилитаризацию.

«Чтобы туда вернулись люди, которые смогли убежать от этой войны. Чувствовали себя на своей территории безопасно и могли бы участвовать в местных выборах. На это нужно время. И я не знаю, сколько его потребуется в донбасском варианте – год или два. В Хорватии это полтора года заняло. ...Я считаю, что учитывая плотность населения на Донбассе, необходимость разминирования основных мест, где будут ходить люди, очевидно – на это потребуется минимум несколько лет. После полного прекращения войны, начала переходного периода на оккупированных сегодня территориях, с полным контролем правительством Украины границы с Россией», – заключил Резников.