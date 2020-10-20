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За сутки в Украине выявили 5 469 случаев COVID-19

20.10.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки выявлены 5 469 заболевших COVID-19, из них 275 детей и 214 медработников. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

За прошлые сутки были госпитализированы 841 человека, зафиксировано 113 летальных случаев, выздоровели 3 044 пациента.

«И это рекорд по количеству пациентов, которые выздоровели, за сутки», – отметил министр.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 20 октября (на 9:00) в Украине 309 107 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 129 533 – пациентов выздоровели;
  • 5 786 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 8 523 случая;
  • Волынская область – 11 164 случая;
  • Днепропетровская область – 11 393 случая;
  • Донецкая область – 7 389 случаев (по данным ОГА – 7 390);
  • Житомирская область – 10 471 случай;
  • Закарпатская область – 11 956 случаев;
  • Запорожская область – 6 616 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 16 987 случаев;
  • Кировоградская область – 1 642 случая;
  • Киев – 31 310 случаев;
  • Киевская область – 13 166 случаев;
  • Львовская область – 25 392 случая;
  • Луганская область – 2 576 случаев;
  • Николаевская область – 6 053 случая;
  • Одесская область – 19 343 случая;
  • Полтавская область – 6 300 случаев;
  • Ровенская область – 16 184 случая;
  • Сумская область – 9 321 случай;
  • Тернопольская область – 17 738 случаев;
  • Харьковская область – 29 559 случаев;
  • Херсонская область – 2 629 случаев;
  • Хмельницкая область – 11 239 случаев;
  • Черновицкая область – 18 081 случай;
  • Черкасская область – 7 095 случаев;
  • Черниговская область – 6 980 случаев.

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