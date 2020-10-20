За сутки в Украине выявили 5 469 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявлены 5 469 заболевших COVID-19, из них 275 детей и 214 медработников. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

За прошлые сутки были госпитализированы 841 человека, зафиксировано 113 летальных случаев, выздоровели 3 044 пациента.

«И это рекорд по количеству пациентов, которые выздоровели, за сутки», – отметил министр.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 20 октября (на 9:00) в Украине 309 107 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

129 533 – пациентов выздоровели;

5 786 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: