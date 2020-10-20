За сутки в Украине выявили 5 469 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявлены 5 469 заболевших COVID-19, из них 275 детей и 214 медработников. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».
За прошлые сутки были госпитализированы 841 человека, зафиксировано 113 летальных случаев, выздоровели 3 044 пациента.
«И это рекорд по количеству пациентов, которые выздоровели, за сутки», – отметил министр.
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 20 октября (на 9:00) в Украине 309 107 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 129 533 – пациентов выздоровели;
- 5 786 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 8 523 случая;
- Волынская область – 11 164 случая;
- Днепропетровская область – 11 393 случая;
- Донецкая область – 7 389 случаев (по данным ОГА – 7 390);
- Житомирская область – 10 471 случай;
- Закарпатская область – 11 956 случаев;
- Запорожская область – 6 616 случаев;
- Ивано-Франковская область – 16 987 случаев;
- Кировоградская область – 1 642 случая;
- Киев – 31 310 случаев;
- Киевская область – 13 166 случаев;
- Львовская область – 25 392 случая;
- Луганская область – 2 576 случаев;
- Николаевская область – 6 053 случая;
- Одесская область – 19 343 случая;
- Полтавская область – 6 300 случаев;
- Ровенская область – 16 184 случая;
- Сумская область – 9 321 случай;
- Тернопольская область – 17 738 случаев;
- Харьковская область – 29 559 случаев;
- Херсонская область – 2 629 случаев;
- Хмельницкая область – 11 239 случаев;
- Черновицкая область – 18 081 случай;
- Черкасская область – 7 095 случаев;
- Черниговская область – 6 980 случаев.