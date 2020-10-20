Сводка из зоны ООС за 19 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 19 октября, НВФ дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности украинских боевых бригад выстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия окрестности села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) Новоазовского района».