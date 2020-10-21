Путиловский мост: Житель Донецка показал объекты в Киевском районе (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал в Киевском районе города.

Мужчина проехал по пр. Киевскому, где после остановки «Шахта Засядько» повернул на пер. Обнорского и направился в сторону шахты. Административное здание шахты он не показал, так как для этого нужно было идти пешком.

После этого он вернулся на пр. Киевский и проехал до взорванного в 2015 году Путиловского моста. Мост сегодня выглядит так:

Заехал дончанин и на еще один объект: он продемонстрировал здание, где ранее располагалась администрация завода «Точмаш». Во время активных боевых действий в 2014-2015 годах здание было сильно повреждено, сейчас в нем полностью отсутствует крыша. Планов по восстановлению – нет.