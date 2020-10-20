«Убрали поблажку»: В РФ подтвердили запрет на въезд украинцам с ID-картами и адресными справками

Россия действительно перестала пропускать из Украины людей с ID-картой и адресной справкой. Данную информацию подтвердили в погранслужбе ФСБ РФ, передает «Страна».

«Да, мы действительно перестали пропускать с "вытягом". Есть указ президента Путина №74, на его основании потом выпускалось распоряжение правительства. В документах записано, с какими документами граждане Украины могут въезжать в Россию. Но люди редко такое читают. Поэтому и продолжали ездить с этой ID-картой и "вытягом", которого нет в перечне документов для въезда. Мы делали поблажку – пропускали. Сейчас вы видите какая ситуация [с коронавирусом]. Поэтому мы убрали поблажку и вернулись к законным основаниям», – прокомментировали в российском пограничном ведомстве.

При этом в самом тексте указа №74 говорится, «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений (...) б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, могут осуществлять въезд и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов».

Ранее сообщалось, что начиная с полуночи 19 октября российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картой и справкой о регистрации места проживания («витяг») через границу. В РФ для пересечения границы стали требовать прописку с печатью, как в обычном паспорте.