В «ЛНР» пассажиров без масок высаживают из автобусов (Фото)

В «ЛНР» проводят рейды по выявлению нарушений масочного режима в транспорте в связи с распространением коронавируса. Об этом сегодня, 20 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Рейды проводятся в разных районах Луганска. «Сотрудники Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) и ГИБДД МВД ЛНР ежедневно проводят рейды для выявления нарушений масочного режима в общественном транспорте столицы республики», – уверяют в «ЛНР».

В «республике» утверждают, что рейдами стараются охватить как можно больше маршрутов общественного транспорта.

«У кого есть маски, требуем, чтобы они (пассажиры) надели маски, а у кого их нет – высаживаем из автобуса», – сообщила представитель СЭС Ирина Семичева.

Она напомнила, что «пассажиры в общественном транспорте обязательно должны носить на лице защитную маску. В то же время водители общественного транспорта, помимо ношения маски, должны иметь при себе еще не менее шести медицинских масок для их смены через каждые 2-3 часа».

Сотрудники СЭС также проверяют наличие у водителей дезинфицирующих средств и защитных перчаток.

«Многие с пониманием относятся (к проверкам), но многие, конечно же, недовольны. Пассажиров мы пока не штрафуем, а вот водителей (штрафуем) до тысячи рублей (385 грн по местному курсу на 20.10.2020 – ред.)», – сообщила Семичева.