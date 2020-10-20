86 дней тишины на Донбассе: Президент Зеленский выступил с посланием в Верховной Раде

На Донбассе 86-й день сохраняется тишина, и это самый длительный период прекращения огня за годы войны. Об этом сегодня, 20 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это и Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и много других. Мы боремся за каждого украинца – и военного, и гражданского», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что процесс освобождения наших граждан продолжается, и Украина делает все для их возвращения.

«27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины длится 86-й подряд. Самый долгий за годы войны. Идеальный ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть ли попытки его сорвать? Безусловно. Но следует признать: количество выстрелов существенно снизилось. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю», – отметил глава государства.

По его словам, все международные партнеры продолжают неизменную поддержку Украины, а украинские дипломаты постоянно работают над подготовкой следующего Нормандского саммита в Берлине.

«Мы ожидаем его скорейшего проведения и продолжения движения для наступления мира в Украине», – сказал Зеленский.