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Не стоит бояться: Зеленский рассказал, что будет после возвращения неподконтрольного Донбасса

20.10.20 11:59
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

После возвращения территорий Донбасса под контроль Украины будет проводиться безопасная реинтеграция и амнистия на основе успешного международного опыта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с посланием к Верховной Раде.

«Мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что здесь существует большое поле для манипуляций.

«Страшное слово "амнистия" – не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал – не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной», – подчеркнул президент.

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