В «Л-ДНР» выявлены почти 6,4 тыс. случаев COVID-19, есть летальные исходы

В «Л-ДНР» выявлены почти 6,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 20 октября, сообщают пресс-служба «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 19 октября, выявлены 114 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 59 до 84 лет и женщины в возрасте от 47 до 84 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 20 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 392, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 607 пациентов,

выписаны – 2 418 человек,

летальных случаев – 367.

Также сообщается, что за сутки выявлено 212 случаев пневмоний, 119 человек госпитализированы. Всего на лечении 1 987 пациентов с пневмониями, из них 381 – на кислородной поддержке (+54 за сутки).

В «ЛНР» медики зарегистрировали 1352 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Всего по состоянию на 09:00 19 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1352. Из них выздоровели – 1003 человека.