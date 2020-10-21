Отличное место для фото влюбленных: В Донецке показали пруды Кирша (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал в излюбленном месте отдыха жителей Кировского района – на прудах Кирша. Запечатленными кадрами Александр Валентинович поделился в Facebook.

Осенью оба водоема и окрестности выглядят живописно, чем пользуются любители фотосессий. «Волшебное очарование осени… Отличное место для фото влюбленных», – пишут в соцсетях, комментируя опубликованные в местных пабликах фотографии Александра.

С берега видны многоэтажки Кировского района. Беседки, построенные для отдыхающих, сейчас пустуют.

Местные жители приходят на пруд также порыбачить и полюбоваться многообразием живой природы: на Кирша можно встретить различных водоплавающих птиц, а также бобров.