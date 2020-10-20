Экскурсия и катание на коньках: Школьникам показали ледовую арену в Мариуполе (Фото)

В Мариуполе 22 октября состоится официальное открытие ледовой арены Mariupol Ice Center, но уже сегодня она принимала маленьких посетителей. Фонд Бориса Колесникова организовал для мариупольских школьников экскурсию по Mariupol Ice Center и катание на коньках, передает пресс-служба Фонда.

19 октября на арене побывали около ста учеников местных общеобразовательных школ №8, №29, гимназии №1 и Мангушской школы №1. Они провели время на катке, а затем посетили фудкорты, где организаторы угостили их хот-догами, мороженым и какао.

«Сейчас у нас каникулы. И если бы таким был каждый день – мы были бы счастливы! День очень крутой получился – во-первых, мы с классом снова воссоединились, все друзья рядом. Во-вторых, давно нам не было так весело. А в-третьих, почти никто из нас до этого не стоял на коньках, поэтому получили новые эмоции и впечатления, которых многим сейчас так не хватает!», – поделился впечатлениями школьник Евгений.

Другие дети говорят, что ледовая арена – невероятно большая, здесь очень интересно и гулять, и заниматься.

«Так приятно вместе заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, пить чай, есть еду, которую любят все дети! Мы почувствовали себя счастливыми детьми. Хочу сказать спасибо всем, кто организовал дня нас эту экскурсию! Думаю, отныне это будет наше любимое место для дружеских посиделок», – добавила школьница Ирина.

В пресс-службе организации напомнили, что Фонд Бориса Колесникова инициирует образовательные, спортивные и социальные программы, призванные поддержать молодежь Донецкого региона. В частности, уже несколько лет организует ознакомительные экскурсии выходного дня в Киев и Харьков, на крупные пищевые предприятия области – «Конти» и «АПК Ивест»; поощряет школьников билетами на матчи хоккейного клуба «Донбасс» и футбольного клуба «Шахтер».