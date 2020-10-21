Есть свой Ленин: В Горловке показали жилой район возле химзавода (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки побывал в мирорайоне Почтовый.

Микрорайон расположен возле химзавода, здесь находится конечная автобуса №24 и троллейбуса №3.

В этом микрорайоне – шикарные квартиры в домах, просторные, с высотой потолков более 3-х метров. Но дома – старой постройки, преимущественно сталинки. Многие из них уже разрушаются, из некоторых квартир люди выехали из-за опасности проживания.

Также в микрорайоне имеется свой памятник Ленину – находится он в очень неприглядном состоянии. Есть стадион.

Местные дети ходят в школу №13, она занимает огромное 4-этажное здание сталинской постройки.