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Есть свой Ленин: В Горловке показали жилой район возле химзавода (Фото)

21.10.20 13:14
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки побывал в мирорайоне Почтовый.

Микрорайон расположен возле химзавода, здесь находится конечная автобуса №24 и троллейбуса №3.

В этом микрорайоне – шикарные квартиры в домах, просторные, с высотой потолков более 3-х метров. Но дома – старой постройки, преимущественно сталинки. Многие из них уже разрушаются, из некоторых квартир люди выехали из-за опасности проживания.

Также в микрорайоне имеется свой памятник Ленину – находится он в очень неприглядном состоянии. Есть стадион.

Местные дети ходят в школу №13, она занимает огромное 4-этажное здание сталинской постройки.

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