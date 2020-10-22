Возле террикона «Кочегарки»: В Горловке показали, что продают на оптовом рынке (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий показал оптовый продуктовый рынок.

Въезд на территорию на авто платный, но если идти пешком, то пропускают бесплатно.

С территории рынка хорошо виден террикон закрытой шахты «Кочегарка».

На рынке торговлю ведут в магазинчиках, с прилавков и прямо с грузовых машин, в которых в сетках и мешках хранится товар.

Продают преимущественно овощи, есть и фрукты: