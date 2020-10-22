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Возле террикона «Кочегарки»: В Горловке показали, что продают на оптовом рынке (Фото)

22.10.20 09:08
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий показал оптовый продуктовый рынок.

Въезд на территорию на авто платный, но если идти пешком, то пропускают бесплатно.

С территории рынка хорошо виден террикон закрытой шахты «Кочегарка».

На рынке торговлю ведут в магазинчиках, с прилавков и прямо с грузовых машин, в которых в сетках и мешках хранится товар.

Продают преимущественно овощи, есть и фрукты:

  • капуста – 10-12 руб. (3,8-4,6 грн по местному курсу на 22.10.2020);
  • картофель – 20-25 руб. (7,7-9,6 грн);
  • морковь – 23-25 руб. (8,8-9,6 грн);
  • лук – 15-18 руб. (5,8-6,9 грн);
  • яблоки – 60 руб. (23 грн).

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