На Луганщине от COVID-19 лечатся свыше 1,7 тыс. человек (Карта)

На Луганщине зафиксированы 2 576 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 20 октября всего лабораторно подтверждены 2 576 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 104 детей, из них:

выздоровели – 809 человек,

лечатся – 1 722 человека, в том числе 63 ребенка (в стационарах – 214 человек, амбулаторно – 1 508 человек),

умерли – 45 человек.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 20 октября в Украине COVID-19 заболели 309 107 человек (129 533 пациента выздоровели, 5 786 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 390 случаев (выздоровел 2 281 пациент, летальных случаев – 83).

В «ДНР» – 5 392 случая коронавируса (выздоровели – 2 418 человек, летальных случаев – 367). В «ЛНР» – 1 352 случая коронавируса (выздоровели – 1 003 человека, летальных случаев – 64).