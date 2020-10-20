Жители Донетчины могут выбрать YASNO своим поставщиком газа

Жители Донецкой области теперь могут заказать природный газ у поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги»).

Чтобы получать газ от YASNO уже с 1 ноября 2020 года, на сайте dn.yasno.com.ua/gas достаточно заполнить электронное заявление-присоединение к договору поставки газа и добавить фото нескольких документов, указанных в заявлении.

Подать заявление-присоединение вместе с фото документов также можно через Viber, пользуясь подсказками чат-бота Yasno-online.

Для жителей Донецкой области, которые заключат соглашение с YASNO, цена на газ в ноябре составит 6,49 грн/м3.

«Более 400 тысяч семей в Донецкой области, к сожалению, оказались в неудобной ситуации – они потеряли своего предыдущего поставщика газа. Но люди автоматически, хотя и временно, начали получать газ от так называемого поставщика "последней надежды". К 30 ноября 2020 года жители должны выбрать нового поставщика, чтобы иметь газ. YASNO как надежный поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений для 800 тысяч семей Донецкой области готов стать новым поставщиком газа не только для бизнеса, но и для населения. Мы оперативно разработали необходимые договоры, заявки, страницы на сайте, чтобы каждый мог дистанционно в любое время приобрести газ в YASNO. Иметь единого поставщика как электроэнергии, так и газа – удобно и выгодно. Рассчитываться за оба вида энергоресурсов можно в едином Личном кабинете на сайте поставщика без дополнительных комиссий, а также получать скидки на энергоэффективные товары и услуги», – рассказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.