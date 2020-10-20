Пенсионерам-переселенцам: Что будет с картами «Ощадбанка» после 1 ноября

В «ЛНР» запугивают пенсионеров, что якобы продленные до 1 ноября карты «Ощадбанка» на днях заблокируют, однако это не соответствует действительности. Ситуацию разъяснили консультанты «горячей линии» «Ощадбанка», передает «Радио Свобода».

Верификацию перенесли

Верификацию владельцев карт временно отсрочили из-за пандемии. Официально верификация переселенцев продолжена до окончания карантина и + 60 дней. Карантин сейчас в Украине – до 31 октября. Если украинское правительство продлит карантин после 1 ноября, то автоматически продлится и дата прохождения идентификации. В любом случае, даже после окончания карантина у вас будет 60 дней, чтобы подтвердить свою личность.

Так как карантин официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Вы просто ждете отмены карантина и в течение 60 дней идете в банк. На это время «Ощадбанк» не останавливает никакие выплаты, все деньги на вашем счете.

Если карта уже просрочена

Если срок действия вашей карты истек за время карантина, то не стоит паниковать. Официально «Ощадбанк» продлил действие таких карт до 1 ноября, после этого ваша новая карта перевыпускается автоматически. Вам не нужно ехать в банк, писать заявления и ждать новую. Вы можете зарегистрироваться в электронной очереди банка и забрать карту в отделении, когда сможете пересечь КПВВ и прийти в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом.

Обратите внимание, что карта сохраняется в отделении полгода от момента заказа. Но в период карантина «уничтожение» карт приостановлено, если за полгода вы не забрали карту, то ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин. К примеру, карантин отменяют 15 ноября, это значит, что до 30 ноября вы можете забрать карту, если прошло полгода с момента ее заказа.

Чтобы записаться в электронной очереди:

вы можете позвонить в контакт-центр «Ощадбанка» – 0 800 210 800;

или решить этот вопрос через чат-бот в Telegram по имени @Oschadbot или в Messenger m.me/Oschadbot;

отправить заявку через сайт банка.

Где забирать карту

Карта автоматически приходит в то отделение, где вы открывали счет. Если вы хотите поменять адрес, то заранее нужно позвонить на «горячую линию» и решить этот вопрос.

Пока новая карта лежит в банке, можно пользоваться прежней карточкой:

в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;

оплачивать с помощью ApplePay или GPay, если эти приложения были активированы до просрочки карты;

расплачиваться в интернете, если на сайтах не нужна верификация 3DSecure;

пользоваться Ощад24/7;

пользоваться в банкоматах для снятия наличных.

Все это, кроме онлайн-платежей, – актуально только для людей, проживающих на подконтрольной территории, ведь в «Л-ДНР» не работают украинские банки. Жители неподконтрольных районов смогут воспользоваться этими сервисами после открытия КПВВ.

В любом случае, по всем индивидуальным вопросам лучше перезвонить на «горячую линию» «Ощадбанка» 0 800 210 800. Если же вы не можете дозвониться в контакт-центр, есть второй вариант – воспользуйтесь онлайн-помощником на сайте. Робот переведет ваш запрос консультантам, которые перенаберут вас в течение 15 минут.