Весил в два раза меньше нормы: На Донетчине от недоедания умер 2-летний малыш

В Донецкой области умер 2-летний мальчик из-за того, что не получал должного питания и лечения. Правоохранители больше года ждали результаты судебно-комплексной экспертизы, теперь в отношении обоих родителей в суд направлены обвинительные акты. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Мальчик родился 18 января 2017 года. Родители всячески избегали контроля со стороны врачей за его развитием и состоянием здоровья. Из-за ненадлежащего кормления у ребенка развилась белково-энергетическая недостаточность (влияние голода) и другие заболевания. Когда состояние здоровья ухудшилось, малыша госпитализировали. Врачи назначили необходимый курс препаратов для улучшения его состояния, а также призвали родителей к обеспечению его полноценного питания. О семье сообщили в службу по делам детей Краматорского городского совета.

Но в апреле 2019 года мальчик умер, сообщение об этом поступило и в Краматорский отдел полиции. К 2-м годам он весил в два раза меньше необходимой нормы для ребенка такого возраста.

По факту смерти ребенка началось досудебное расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство».

Больше года проводилась судебная комплексная экспертиза. «Вывод: смерть ребенка могла бы быть полностью предупреждена при условии надлежащего кормления и стационарного лечения», – отметили в полиции.

Сейчас в отношении родителей в суд направлены обвинительные акты. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция не сообщает, в каком населенном пункте произошла трагедия. Отметим, что Краматорский отдел полиции контролирует ситуацию в Краматорске, Александровском районе и Дружковке.