В Луганской области рассказали, сколько переселенцев получают пенсии (Фото)

Средняя пенсия гражданского населения Луганской области составляет более 4 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области состоялось заседание коллегии, где были подведены итоги деятельности за 9 месяцев текущего года. В связи с установлением в области «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 заседание проводилось в онлайн-режиме.

Во время мероприятия сообщили, что в течение января-сентября 2020 года органами ПФ области обеспечены выплатами 331,5 тыс. пенсионеров, в том числе 143,7 тыс. внутренне перемещенных лиц и 9,6 тыс. военных пенсионеров.

Средний размер пенсии гражданских пенсионеров по состоянию на 1 октября составляет 4 095,56 грн, что на 441,20 грн выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За 9 месяцев этого года в отделы обслуживания граждан управлений областного фонда обратились 113,5 тыс. человек за получением пенсионных услуг.

Поступление собственных средств по Луганской области за отчетный период составило 91,12 млн грн. Выполнение плановых показателей обеспечено на 167,9%. Часть единого социального взноса по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличилась на 16,5%.

Органы фонда области работали и в направлении повышения уровня осведомленности граждан по пенсионным вопросам, информируя о преимуществах электронных сервисов. Так, сегодня на вебпортале Фонда зарегистрированы 89,9 тыс. пользователей из Луганской области, в том числе с начала года – более 12 тыс. человек. По состоянию на 1 октября поступило 3 466 обращений по типу «Скан-копия трудовой книжки», из них – 3 022 уникальных.

Подали анкеты-заявления 106 человек на автоматическое назначение пенсии, 71 лицу (88,8%) пенсия уже назначена.