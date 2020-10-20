RU
Все новости

Более 8 тысяч потребителей: ДТЭК Кураховская ТЭС начала обеспечивать теплом жителей Курахово

20.10.20 13:44
Фото: пресс-служба ДТЭК
Фото: пресс-служба ДТЭК

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) ДТЭК Кураховская ТЭС обеспечит отопительный сезон для более 8 тысяч потребителей. Тепло начинает поступать в дома жителей города с 20 октября, передает пресс-служба ДТЭК.

Старт отопительного сезона начали по решению исполнительного комитета Кураховского городского совета, учитывая показатель среднесуточной температуры.

«Перед началом отопительного сезона энергетики выполнили гидравлические испытания всех магистральных трубопроводов города и устранили дефекты. Успели завершить плановую замену трубопровода, от которого питаются дома по улице Энергетиков. Выполнили замену запорной арматуры на отдельных участках городской теплосети. Подготовку начали еще с июня, так как ответственно относимся к потребителям наших услуг. Компания ДТЭК – надежный партнер государства и общества», – подтвердил готовность к отопительному сезону начальник службы тепловых водопроводных сетей ДТЭК Кураховская ТЭС Дмитрий Гарагашко.

В компании отмечают, что энергетики гарантируют надежное теплоснабжение – подачу теплоносителя подключили ко всем потребителям без исключения. К началу отопительного сезона температура теплоносителя в магистральном трубопроводе полностью соответствует сезонным параметрам.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк