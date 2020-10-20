Более 8 тысяч потребителей: ДТЭК Кураховская ТЭС начала обеспечивать теплом жителей Курахово

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) ДТЭК Кураховская ТЭС обеспечит отопительный сезон для более 8 тысяч потребителей. Тепло начинает поступать в дома жителей города с 20 октября, передает пресс-служба ДТЭК.

Старт отопительного сезона начали по решению исполнительного комитета Кураховского городского совета, учитывая показатель среднесуточной температуры.

«Перед началом отопительного сезона энергетики выполнили гидравлические испытания всех магистральных трубопроводов города и устранили дефекты. Успели завершить плановую замену трубопровода, от которого питаются дома по улице Энергетиков. Выполнили замену запорной арматуры на отдельных участках городской теплосети. Подготовку начали еще с июня, так как ответственно относимся к потребителям наших услуг. Компания ДТЭК – надежный партнер государства и общества», – подтвердил готовность к отопительному сезону начальник службы тепловых водопроводных сетей ДТЭК Кураховская ТЭС Дмитрий Гарагашко.

В компании отмечают, что энергетики гарантируют надежное теплоснабжение – подачу теплоносителя подключили ко всем потребителям без исключения. К началу отопительного сезона температура теплоносителя в магистральном трубопроводе полностью соответствует сезонным параметрам.