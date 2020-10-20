Карантин: Как помогают проживающим у линии разграничения

На Донетчине волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» оказывают помощь людям, проживающим у линии разграничения, в условиях карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 октября, сообщила региональный специалист по адвокации миссии Ирина Степанова.

По ее словам, у «Пролиски» в Донецкой области – 7 гуманитарных центров в прифронтовой зоне. «Первым нашим ответом на карантин была информационная работа», – рассказала Степанова.

Информационные материалы были распространены сотрудниками «Пролиски» в том числе в отдаленных поселках у линии разграничения.

Кроме того, команда миссии с самого начала включилась в деятельность по пошиву масок. «Это были десятки тысяч масок, которые отшивали волонтеры. "Пролиска" закупала расходные материалы для пошива, закупались швейные машинки», – сообщила Степанова.

«Также была предоставлена помощь медучреждениям, куда были закуплены средства индивидуальной защиты, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, дезинфицирующие и моющие средства», – добавила представитель гуманитарной миссии.

Кроме того, волонтеры поддержали фельдшерско-акушерские пункты, территориальные центры. Социальным работникам за деньги доноров были закуплены электровелосипеды, чтобы они могли максимально быстро добраться до тех людей, которых они обслуживают. Электровелосипеды были закуплены и для почтальонов.