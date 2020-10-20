Коронавирус: На Донетчине рассказали, сколько детей находятся в больницах

На Донетчине коронавирус подтвержден у 455 детей. На сегодня с подтвержденным диагнозом в больницах находятся 6 детей, еще у 5-х маленьких пациентов больниц – подозрение на COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Педенко напомнил, что к подтвержденным случаям коронавируса за вчерашний день добавилось еще 256. В том числе COVID-19 был подтвержден у человека, который уже умер.

Представитель ДонОГА также сообщил о ситуации с заболеваемостью среди детей. В целом заболели 455 детей. В том числе в Мариуполе COVID-19 подтвержден у 129 маленьких жителей города. По состоянию на сегодня 3-е детей проходят лечение в больницах.

«Всего в больницах находятся 11 детей, 6 из них – с диагнозом "подозрение на коронавирусную болезнь" и 5 – с диагнозом "COVID-19"», – рассказал Педенко.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 20 октября в Украине COVID-19 заболели 309 107 человек (129 533 пациента выздоровели, 5 786 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 390 случаев (выздоровел 2 281 пациент, летальных случаев – 83), Луганской области – 2 576 случаев (выздоровели 809 пациентов, летальных случаев – 45).

В «ДНР» – 5 392 случая коронавируса (выздоровели – 2 418 человек, летальных случаев – 367). В «ЛНР» – 1 352 случая коронавируса (выздоровели – 1 003 человека, летальных случаев – 64).