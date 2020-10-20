Украина начала работу над стратегией развития Донбасса, – Зеленский

В Украине разрабатывают стратегию развития Луганской и Донецкой областей. Для того, чтобы регион снова стал безопасным и богатым, нужны особые экономические условия. Об этом во время выступления в парламенте заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже сегодня на свободных территориях Донбасса строят новый Донбасс – безопасный, современный, богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украине нужна стратегия развития Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. «Работа над ней уже началась», – сообщил Зеленский.

Напомним, что президент предложил украинцам 25 октября принять участие в обсуждении 5-ти важных для страны вопросов. Один из них: поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Ранее, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем видеообращении к жителям области поддержал идею проведения опроса и сам вопрос о СЭЗ. Ведь это, по его словам, возможность быть услышанным в высших кабинетах государственной власти. «Свободная экономическая зона означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие», – подчеркнул руководитель Донецкой области.