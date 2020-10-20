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В «Л-ДНР» сообщают о начале отопительного сезона

20.10.20 15:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «Л-ДНР» сообщают о начале отопительного сезона. Информация размещена на местных интернет-ресурсах.

Так, сегодня, 20 октября, на местных интернет-ресурсах опубликовано «распоряжение» «главы ДНР» Дениса Пушилина. «Определить в 2020 году начало отопительного сезона в населенных пунктах ДНР – 20 октября 2020 года», – говорится в тексте «документа».

В «ЛНР» уверяют, что отопительный сезон в городах с централизованным отоплением, а именно – Луганске, Алчевске, Антраците, Ровеньках и Первомайске – начался 19 октября.

В «республике» утверждают, что «успели произвести большинство ремонтов, обновить оборудование и заменить аварийные участки теплотрасс».

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