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На Донетчине и Луганщине места для больных с подозрением на COVID-19 заполнены на 100%

20.10.20 14:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях места в больницах для пациентов с подозрением на COVID-19 заполнены на 100%. Такие данные приведены в статистике Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 19 октября, Донетчина и Луганщина первыми достигли такого показателя.

При этом места для пациентов с подтвержденным COVID-19 там еще остаются: заполнены 33% мест в Донецкой и 71,4% в Луганской областях.

Напомним, загруженность больниц является одним из индикаторов установления зон карантина, однако – именно загруженность мест для пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, а не коек для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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