Приобретены почти 960 тыс. л дезсредств: На Донетчине обрабатывают подъезды, тротуары, скверы

На Донетчине проводится дезинфекция подъездов жилых домов, придомовых и других территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 октября, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

По его словам, с целью предупреждения распространения COVID-19, на Донетчине предпринимается ряд мер. Это, в частности:

дохлорирование на водонасосных и фильтровальных станциях;

дезинфекция сетей водоснабжения после проведения аварийных работ;

усилен режим влажной уборки подъездов жилых домов с использованием дезинфицирующих средств, также проводится дезинфекция тротуаров, придомовых и других территорий – парков, скверов, бульваров, площадей и т.д.

Кроме того, усилена защита сотрудников ЖКХ: закуплены средства индивидуальной защиты – 254 тыс. масок и 13 тыс. одноразовых перчаток. Приобретены почти 960 тыс. л дезинфицирующих средств. Распространяются памятки и ведется иная работа в этом направлении.