Занижают статистику: Омбудсмен назвала реальное число зараженных коронавирусом в «Л-ДНР»

На временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей занижается статистика по заболеваемости коронавирусом, реальное число инфицированных может достигать 14 тысяч человек. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на сегодня, по «официальной» статистике «Л-ДНР», общее количество лиц, больных коронавирусной инфекцией, в «ДНР» составляет – 5 392 человека, из них выздоровели – 2 418, летальных случаев – 367. В «ЛНР» общее количество больных – 1 352, выздоровели – 1 011, летальных случаев – 64.

Кроме заболевания коронавирусной инфекцией, распространенным диагнозом являются пневмония и ОРВИ. Известно о 3 058 зарегистрированных случаях заболевания пневмонией. Из них летальных – 73.

«По неофициальным данным правозащитников, общее количество случаев заболеваний COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может быть занижено и составлять как минимум 14 000», – сообщила Денисова.

По словам правозащитников, медицинские учреждения не справляются с нагрузкой, что вызвано значительным количеством больных коронавирусной инфекцией.

«Принимаются меры по перепрофилированию гинекологических и родильных отделений больниц в госпитальные базы. В аптеках за короткое время были распроданы четырехмесячные запасы некоторых лекарственных средств. В частности, отсутствуют противовирусные препараты и антибиотики, что лишает местных жителей возможности должным образом реализовать свое право на охрану здоровья. Медицинского персонала в больницах не хватает, ведь большинство на больничном, или же уволились по собственному желанию. Те, кто работают – не обеспечиваются должным образом средствами индивидуальной защиты. Из-за загруженности кареты "скорой помощи" отказываются выезжать на вызовы пациентов с симптомами COVID-19», – рассказала омбудсмен.

Людмила Денисова подчеркнула, что вызывает возмущение тот факт, что местные телеканалы транслируют информацию о том, что отделения больниц готовы принимать пациентов с COVID-19 и обеспечены всем необходимым, что в реальности не соответствует действительности.

«Вместе с тем, представителями оккупационных властей данная информация замалчивается и скрывается. Оккупационными администрациями, подконтрольными РФ, не совершаются действия, предотвращающие распространение коронавирусной инфекции. Продолжают проводиться спортивные и культурно-массовые мероприятия, с нарушением санитарных норм. Наиболее распространенные нарушения – несоблюдение масочного режима, не обеспечение социальной дистанции и отсутствует контроль за допустимым количеством людей в помещениях. С нарушением противоэпидемических мероприятий продолжают работать городские рынки, развлекательные заведения, рестораны и ночные клубы», – перечислила Денисова.

Она добавила, что несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в «Л-ДНР» осуществляется активная паспортизация населения. Около 600 граждан Украины ежедневно спецрейсами доставляются в пункты выдачи паспортов в Российской Федерации. Также продолжаются «интеграционные процессы» с РФ и милитаризация детей.

Омбудсмен обратилась к Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой в рамках мандата обеспечить мониторинг соблюдения прав и свобод жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса в условиях пандемии COVID-19.

Также она обратилась с просьбой к председателю украинской делегации ТКГ в Минске Леониду Кравчуку поднять указанные проблемные вопросы на ближайшем заседании.

Областные организации Общества Красного Креста в Донецкой и Луганской областях Людмила Денисова попросила принять все возможные меры для обеспечения населения необходимыми медицинскими препаратами для лечения COVID-19 и средствами индивидуальной защиты.