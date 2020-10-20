В ПФУ пояснили: Когда возникает право на пенсию и когда можно подать документы

Подавать заявление о назначении пенсии можно в любое время после возникновения права на пенсию, но не ранее чем за месяц до возникновения такого права. Об этом рассказали в управлении Пенсионного фонда Украины города Северодонецка.

Подавать заявление на назначение пенсии можно:

лично или почтовым отправлением;

через представителя, действующего на основании доверенности;

через представителя предприятия, учреждения, организации;

При этом предоставить документы, которые необходимы для назначения пенсии (подтверждающие стаж, заработок, право на надбавки и повышения), нужно в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

Граждане, которым назначена пенсия, имеют право выбрать организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсии (почтовые отделения или банковские учреждения). Однако внутренне перемещенные лица пока могут получать выплаты лишь через «Ощадбанк» или на дом «Укрпочтой».

В ПФУ напомнили, что пенсия выплачивается ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, за который идут выплаты. Также граждане имеют право на выплату пенсии за 6 месяцев вперед в случае выезда на постоянное место жительства за границу.

Отношения в сфере пенсионного обеспечения граждан регулируются Законом Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно ст. 26 данного закона для выхода на пенсию в 2020 году женщинам и мужчинам, после достижения пенсионного возраста (59 лет 6 месяцев и 60 лет соответственно), необходимо иметь не менее 27 лет страхового стажа.

«С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, будет постепенно расти, ежегодно будет добавляться по 12 месяцев и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет», – отметили в управлении ПФУ Северодонецка.

Если у человека на время достижения пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, то при наличии от 17 до 27 лет страхового стажа он сможет выйти на пенсию по возрасту в 63 года, а при страховом стаже от 15 до 17 лет – в 65 лет.

В соответствии со ст. 24 закона, страховой стаж – это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса (с 1 сентября 2020 года – это 2 200 грн).

Пересмотреть свой страховой стаж, начиная с января 2004 года, можно зарегистрировавшись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Как сообщалось ранее, недостающий страховой стаж можно «купить», оплатив за каждый недостающий месяц ЕСВ (единый социальный взнос). Для этого с налоговой службой по месту проживания заключается договор о добровольной оплате ЕСВ. Оплатить ЕСВ можно как единоразово за весь недостающий период, так и помесячно в течение свыше года.

Сумма ЕСВ зависит от оклада (сейчас ЕСВ – это 22%) и от минимальной заработной платы. Размер ЕСВ не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос – с 1 сентября 2020 года это 2 200 грн за каждый месяц (т.е. 22% от «минималки»). Максимальный размер ЕСВ составляет указанные 22% от 15-ти минимальных заработных плат. С 1 сентября – это 16 500 грн. На сумму выше этой застраховаться невозможно.