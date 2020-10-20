По уважительным причинам: Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 19 человек

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) за 18 и 19 октября в сторону временно неподконтрольной правительству Украины территории пропустили 19 человек. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска».

«18 и 19 октября был организован так называемый "зеленый коридор" через КПВВ "Станица Луганская". В сторону неподконтрольной правительству Украины территории линию разграничения в первый день пересекли 13 человек, а во второй – 6», – сообщили правозащитники.

В то же время «представитель ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева подтвердила, что несмотря на уведомление о приостановке с 15 по 31 октября работы КПВВ «Станица Луганская», «украинская сторона, начиная с 16 октября, в избирательном порядке пропускала людей на территорию ЛНР с пропиской на территории ЛНР».

«Украинская сторона подтвердила вчера готовность пропустить людей на территорию Украины с пропиской на территории Украины или по уважительным, скажем, причинам», – добавила Кобцева.

Она отметила, что «одной из таких причин является прохождение химиотерапии в Харькове, есть еще уважительные причины».

«Мы не будем препятствовать пропуску людей, а Украина в избирательном порядке оставила за собой одностороннее право, когда человек приходит на пункт пропуска "Станица Луганская" на территорию Украины, определять – пропустит она человека на территорию Украины или нет», – заявила Кобцева.