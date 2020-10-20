Похудел на 40 килограмм: В Донецке арестовали «замначальника МГБ ДНР»

В Донецке арестован «замначальника МГБ ДНР» по городу Новоазовску с позывным «Гриф». Об этом в соцсети сообщила россиянка Лариса Чубарова, которая пообщалась с его женой.

Истинная фамилия «Грифа» не сообщается. Но известно, что он гражданин России.

Арестовали «Грифа» 8 месяцев назад, в его рабочем кабинете в Донецке. По словами супруги Натальи – по обвинению в хранении гранат. Она считает, что мужа подставил один из сослуживцев, «для чего оклеветал последнего и ввел в заблуждение генерала МГБ ДНР Павленко, который кстати неоднократно награждал "Грифа" за службу».

Вот уже 8 месяцев мать и жена арестованного россиянина не могут получить информацию о его местонахождении, состоянии здоровья. Также им не дают разрешение на передачу «Грифу» продуктов питания, медицинских препаратов и теплой одежды.

«Из всей информации полученной от семьи "Грифа", больше всего меня обеспокоила информация о том, что по словам адвоката, который недавно видел россиянина, тот похудел на почти 40 кг. Т.е. "Гриф", который при аресте весил 90 кг, сейчас весит 50», – отметила Чубарова.

Как сообщалось ранее, по данным «республиканского» адвоката, сейчас в СИЗО Донецка содержатся много россиян. В основном это «ополченцы», которые ждут своих «приговоров» с 2014-2015 годов. К ним нет доступа родственников, и они не могут отправить родным даже письма. Также адвокат рассказала, почему ни Россия, ни «ДНР» не защищают таких граждан России. Кроме того, в ходе «следствия» у многих утеряли российские документы, у кого-то они просрочены, а восстановить паспорта в «ДНР» именно россиянам невозможно. И таким образом, даже при выходе на волю эти люди фактически оказываются без каких-либо удостоверений личности, из-за этого не могут выехать из «ДНР».

Напомним, что точное количество россиян, которые сейчас сидят в тюрьмах и СИЗО «ДНР», – неизвестно, но речь идет о сотнях людей. По данным российской «Новой газеты», в тюрьмах «ДНР» по состоянию на середину 2018 года находилось около 500 граждан РФ, которых удерживали с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана, также озвучена и стоимость выкупа.