Спасатели, врачи, учителя: Резников рассказал о последствиях для служащих в «Л-ДНР»

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что к людям, которые сотрудничают сейчас с режимом «Л-ДНР», ожидает применение процедуры поражения в правах. Но к каждой категории, по его мнению, следует подходить индивидуально, передает «Зеркало недели».

«Мне не нравится слово "люстрация". Я предпочитаю термин "поражение в правах". Есть случаи, когда люди служат оккупационному режиму, не совершая прямых преступлений. Но сам факт коллаборации, потворства оккупационному режиму – это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение», – отметил Резников.

По его словам, можно взять как пример пожарных, которые работают сейчас в неподконтрольных Луганске и Донецке, задачи которых спасать жизни людей и тушить пожары, или врачей.

«Вопрос: так что, им не заниматься этим? Они там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий. Но если учитель в школе внушает детям, что Украина является их врагом, я считаю, что этот человек совершает преступление и не должен какое-то время иметь право учить детей», – пояснил Резников.

«Люди, которые сегодня добровольно находятся в оккупационном режиме у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти как минимум достаточно продолжительное время. Вот это я называю поражением в правах. Это снова вопрос доверия. Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украине, поскольку они с легкостью пошли служить оккупационному режиму. Но опять же, об этом нужно открыто говорить уже сегодня», – подчеркнул вице-премьер.