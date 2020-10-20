ПФУ сам может обеспечить пенсии лишь в 1850 грн, – министр соцполитики

Сегодня в Украине на 13 миллионов официально работающих граждан приходится 11,3 миллиона пенсионеров. При этом в среднем каждый работающий отчисляет в Пенсионный фонд ежемесячно в среднем 1 850 грн. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она напомнила, что в стране сейчас действует солидарная пенсионная система, то есть ныне работающие граждане содержат нынешних пенсионеров. «И сейчас это соотношение примерно 1:1 – один работающий содержит одного пенсионера… В Украине работающего населения – 16 миллионов. Но из них лишь 13 миллионов официально трудоустроены и оплачивают взносы в Пенсионный фонд – это и наемные рабочие, и ФЛП. А пенсионеров у нас 11,3 миллиона», – сказала министр.

Пенсионный фонд наполняется из отчислений из заработных плат – взнос составляет 18,5% от зарплаты. «В этом году средняя зарплата, на основании которой мы делаем расчеты, составляет 9 200 грн, а в следующем будет 10 120 грн. А взнос в ПФУ – 18,5% от зарплаты. И если взять условно, то от средней зарплаты в 10 тыс. грн 18,5% составит 1 850 грн. То есть сегодня каждый официально работающий платить в среднем 1 850 гр в Пенсионный фонд ежемесячно. То есть собственными средствами мы можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн», – пояснила Лазебная.

Недостающие средства на более высокие выплаты ПФУ получает из госбюджета. «Мы же платим пенсии выше, чем 1 850 грн. Например, минимальная пенсия для пенсионеров, у которых достаточно страхового стажа (30 лет у женщин и 35 лет у межчин), с мая этого года – 2 100 грн. А с января 2021 года это будет 2 400 грн. Именно поэтому недостающие средства ПФУ получает в виде дотаций из госбюджета», – продолжила министр.

Также она отметала, что в стране вырос уровень средней пенсии. «На начало года это было 3000 грн, сейчас это 3400 грн. А для пенсионеров возрастом 80+ средняя пенсия с учетом доплат сегодня составляет 4 400 грн», – заключила Лазебная.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «UA: Українське радіо»