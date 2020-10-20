С «частными» тестами на COVID-19 можно ложиться и в государственную больницу, – ДонОГА

Результаты теста на коронавирус, выполненного в частной лаборатории, принимаются при госпитализации в государственные / коммунальные больницы. Повторного тестирования в коммунальных лабораториях для этого не требуется. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Для того, чтобы человека определили как ковид-позитивного, достаточно заключения любой лаборатории, которая имеет сертификат на исследование коронавируса, – будь то коммунальное или частное учреждение», – сказал он.

На решение вопроса относительно госпитализации данного больного не влияет. Если необходима госпитализация, то с результатами такого теста можно лечь как в коммунальную больницу, так и в частную. «В Донецкой области есть и частные стационарные учреждения», – добавил Педенко.

Он напомнил, что госпитализации подлежат, прежде всего, пациенты с COVID-19, у которых отмечается прогрессирующая легочная недостаточность и осложнение сопутствующих заболеваний.