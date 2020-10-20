Корень проблемы – в 2014 году: В ДонОГА пояснили причину очередей по ПЦР-тестированию

В Донецкой области количество ПЦР-лабораторий не соответствует нормативам, поэтому в регионе отмечаются очереди по выполнению бесплатных ПЦР-тестов на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 октября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он пояснил, что корень проблемы – в 2014 году. «Когда Департамент охраны здоровья ДонОГА переехал в Краматорск, мощный лабораторный центр остался в Донецке. За 5 лет, которые мы находимся в Краматорске, к сожалению, такая лаборатория не была создана. И когда в марте этого года началась пандемия, из областного бюджета были выделены средства, и практически с нуля были запущены лаборатории по ПЦР-тестированию. Потом присоединились филиалы Лабораторного центра МОЗ, частные центры. К сожалению, количество лабораторий не отвечает нормативам, которые должны быть для нашей области», – сказал Педенко.

Начальник отдела сообщил, что сегодня на Донетчине среднее количество ПЦР-исследований всеми лабораториями (и коммунальными, и частными) колеблется от 500 до 1500 тестов в сутки. «В будние дни – больше, в выходные или праздничные дни – меньше», – уточнил он.

При этом существует очередь по выполнению бесплатных исследований. «Очередь не зависит от района или города. Лаборатории распределены по территориальному признаку. И, к сожалению, каждая лаборатория имеет определенное количество непротестированных образцов – от 500 до 1000 образцов находятся в очереди», – отметил Педенко.

Напомним, что при этом сейчас в «ДНР» действуют всего 2 лаборатории, которые могут проводить ПЦР-тесты, обе находятся в Донецке. Они суммарно могут выполнять всего 310-320 тестов в сутки, что составляет лишь до 40% всех потребностей в таких анализах.