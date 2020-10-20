На закрытом КПВВ «Майорское» появился навес с лавочками (Видео)

На КПВВ «Майорское» появилось удобное место для ожидания очереди на пересечение линии разграничения. Об этом сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Данная зона расположена возле отделения «Ощадбанка» – это удобные лавки под навесом. После полноценного открытия КПВВ теперь пожилые люди смогут ждать очереди в более комфортных условиях. «А до этого они ждали своей очереди стоя», – уточнила представительна БФ.

Напомним, что КПВВ «Майорское» находится на одном транспортном коридоре с «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Горловка». Но с начала карантина ни КПВВ, ни КПП так и не открыли. Поэтому пропуск людей здесь не осуществляется.

В целом же на КПВВ «Майорское» обустроены 4 павильона паспортного контроля на каждом из направлений движения. Также функционируют 2 павильона для прохождения паспортного контроля лицами, пересекающими линию разграничения в пешем порядке. На КПВВ оборудовано 35 рабочих мест для проверки паспортных документов.