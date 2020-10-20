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В поселке Бересток открыли детский игровой комплекс (Фото)

20.10.20 18:30

В поселке Бересток (Константиновский р-н, Донецкая обл.) Фонд Бориса Колесникова 18 октября открыл новую детскую площадку. В рамках социальной программы благотворители планируют установить 100 детских игровых комплексов в Константиновке, Дружковке, Константиновском и Покровском районах Донецкой области в 2020-2021 годах. Площадка в Берестке стала 16-й из этого списка. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба фонда.

На открытии нового игрового комплекса работали аниматоры, детям представили программу с конкурсами, призами, шоу мыльных пузырей, лазанием на горках и развлечениями на каруселях.

«В нашем поселке детям особо негде играть, с площадками совсем беда. Летом мы обратились в Фонд Бориса Викторовича, он пообещал современный игровой комплекс для нашей ребятни. А сегодня лично приехал посмотреть, как выполнены работы и установлена площадка, пообщался с жителями Берестка, провел время с малышами», – рассказал местный житель Анатолий Иванович.

«Нам хочется, чтобы у каждого ребенка было счастливое и беззаботное детство. А подарить малышам приятные эмоции в виде новых площадок – минимум, который мы можем для них сделать, – отметил Борис Колесников.

В пресс-службе сообщили, что Фонд недавно установил детские площадки в Константиновке и в Дружковке. В ближайшее время в Константиновке появится еще один детский игровой комплекс.

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