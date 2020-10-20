RU
Все новости

На Луганщине приговорили двух жительниц за «референдум»

20.10.20 19:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине судили двух жительниц, которые весной 2014 года принимали участие в организации и проведении «референдума ЛНР». Об этом сегодня, 20 октября, сообщает Луганская областная прокуратура.

Доказано, что данные женщины работали на «избирательных участках» в городе Рубежное. Они вели учет и проверку жителей, выдавали «бюллетени», следили за порядком голосования в день «референдума».

В итоге, женщинам инкриминировался факт посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украина).

Рубежанский городской суд признал их виновными. Но учитывая смягчающие обстоятельства совершения преступления и содействие в его раскрытии, суд назначил женщинам наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк