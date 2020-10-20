В ДонОГА сообщили, когда в городах начнется отопительный сезон

В Донецкой области в городах местные власти самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона. Данное решение основывается на показателях температуры воздуха. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 октября, рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергея Гончаренко

«Города и районы принимают решение о старте отопительного сезона, исходя из ситуации, когда в течение 3-х суток среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и ниже. Если мы видим, что сегодня температура +8 градусов, завтра тоже +8, а после завтра +9 (средняя +8,33) – то отсчет начнется заново с того дня, когда температура снова станет +8 или ниже», – пояснил Гончаренко.

Напомним, что на Донетчине все котельные готовы к старту отопительного сезона. В большинстве городов его планируют начать 22-23 октября. А вот в Курахово отопительный сезон стартует завтра, 20 октября.

В «Л-ДНР» отопление в дома жителей начали подавать с сегодняшнего дня.