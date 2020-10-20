Жителям Краматорска улучшили энергоснабжение

В Краматорске энергетики повысили качество и надежность электроснабжения. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба компании ДТЭК Донецкие электросети.

Так, за 9 месяцев специалисты компании провели капитальный ремонт оборудования и техническое обслуживание 9 трансформаторных подстанций, 3 воздушных линий 0,4-6(10) кВ, заменили 5,2 км проводов, 49 опор.

«Мы продолжаем работы по улучшению надежности и повышению качества электроснабжения в Краматорске. Ключевые проекты этого года – капитальный ремонт линий в поселках Ясногорка, Васильевка, Семеновка, на ул. Строительной, Дарвина, пер. Крутом. Энергетики смонтировали 5,2 км провода, заменили 49 опор. Все это обеспечило надежное и беспрерывное электроснабжение для клиентов», –отметил гендиректор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Кроме того, за 9 месяцев энергетики расчистили от разросшихся зеленых насаждений 7,4 км линий электропередач. Это позволит снизить частоту аварийных отключений в случае непогоды.