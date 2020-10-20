В Селидово открыли обновленный стадион «Шахтер» (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) открыли обновленный стадион «Шахтер», реконструкция которого в течение 4,5 месяцев. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Это первая столь масштабная реконструкция комплекса с момента ввода его в эксплуатацию. В рамках проекта:

обустроили беговые дорожки с современным резиновым покрытием;

обновили площадку с тренажерным оборудованием;

появилась детская площадка;

установили новую ступенчатую металлоконструкцию трибун, которые позволят разместить более 1,5 тысячи зрителей;

капитально отремонтировали административное здание, где предусмотрены раздевалки, душевые для спортсменов и рабочие кабинеты.

Чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей стадиона, обустроили подъездные пути, места для парковки автотранспорта, установили наружное освещение, построили два уличных туалеты из кирпича, сделали благоустройство территории. Объект оборудовали элементами доступности для маломобильных групп населения.

Общая сметная стоимость проекта составила 45,2 млн грн. Деньги выделялись из государственного, областного и городского бюджетов.