«В этот кружок не пускают»: Основателю «ДНР» отказали в регистрации «Республиканской партии Донбасса»

В «ДНР» отказали в регистрации оппозиционной «Республиканской партии Донбасса», лидером которой является один из основателей «ДНР» Андрей Пургин. Об этом он сообщил в соцсетях.

Так, накануне Пургин получил отрицательный ответ от «министерства юстиции». Формально в «ведомстве» объяснили, что в «ДНР» нет «нормативно-правового акта, регулирующего порядок регистрации подобных объединений».

«На мой взгляд, это первый шаг к узурпации власти, поскольку это запрет на другие виды субъектности. То есть, существуют две условно политические силы: это "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс", которые ни в чем не противоречат друг другу. И других в этот кружок из двух, если так можно сказать политических сил, не допускают», – прокомментировал ситуацию Пургин.

Оппозиционер заявил, что будет оспаривать решение «министерства» в суде.

14 октября пакет документов для регистрации «Республиканской партии Донбасса» подали и в «ЛНР». Здесь ответ «республиканцы» должны получить в течение 10 дней. Но результат уже предсказуем.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» создали оппозиционную политическую силу «Республиканская партия Донбасса». Одна из идеологических задач – противостояние действующей «власти».