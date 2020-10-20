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«В этот кружок не пускают»: Основателю «ДНР» отказали в регистрации «Республиканской партии Донбасса»

20.10.20 20:07
Андрей Пургин / Скриншот видеоYouTube
Андрей Пургин / Скриншот видеоYouTube

В «ДНР» отказали в регистрации оппозиционной «Республиканской партии Донбасса», лидером которой является один из основателей «ДНР» Андрей Пургин. Об этом он сообщил в соцсетях.

Так, накануне Пургин получил отрицательный ответ от «министерства юстиции». Формально в «ведомстве» объяснили, что в «ДНР» нет «нормативно-правового акта, регулирующего порядок регистрации подобных объединений».

«На мой взгляд, это первый шаг к узурпации власти, поскольку это запрет на другие виды субъектности. То есть, существуют две условно политические силы: это "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс", которые ни в чем не противоречат друг другу. И других в этот кружок из двух, если так можно сказать политических сил, не допускают», – прокомментировал ситуацию Пургин.

Оппозиционер заявил, что будет оспаривать решение «министерства» в суде.

14 октября пакет документов для регистрации «Республиканской партии Донбасса» подали и в «ЛНР». Здесь ответ «республиканцы» должны получить в течение 10 дней. Но результат уже предсказуем.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» создали оппозиционную политическую силу «Республиканская партия Донбасса». Одна из идеологических задач – противостояние действующей «власти».

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