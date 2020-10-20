В больницах Мариуполя не хотят дезинфицировать «скорые» после пациентов с СOVID

В Мариуполе автомобили «скорой помощи», которые привозят пациентов в провизорные отделения горбольниц №4 и №9, не хотят дезинфицировать. Хотя это положено по инструкции. Об этом сегодня, 20 октября, рассказал главный врач Мариупольской станции скорой медицинской помощи Валерий Закржевский, передает «Сайт города Мариуполя».

По его словам, несколько недель медики «скорой» не могут найти компромисс с лечебными учреждениями. Ежедневно по 30-40 пациентов с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирус доставляют в горбольницы №4 и №9. Вот только после этого в больницах не хотят дезинфицировать автомобиль. «Нам приходится упрашивать, уговаривать, и это происходит каждый раз. Часто бывает, что после уговоров выходит санитарка и дает фельдшеру банку с дезраствором, чтобы фельдшер сам дезинфицировал транспортное средство», – рассказывает Закржевский.

Он пояснил, что проблема состоит в том, что после вызова на «ковид», этот же автомобиль может поехать за пострадавшим в ДТП или «сердечником». Эти люди могут заразиться. Не проводить обработку – недопустимо.

Директор департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель удивился подобной проблеме. «Я об этом ничего не знаю. Попробую выяснить у главных врачей больниц», – сказал он.

«Я сегодня обязательно соберу совещание, и мы решим этот вопрос. Мы будем следить за ситуацией и решением данной проблемы», – подчеркнула заместитель городского головы Ксения Сухова.

Отметим, что единственная «коронавирусная» больница Мариуполя, где всегда дезинфицируют автомобили «скорой», – Больница скорой медицинской помощи.