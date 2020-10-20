На Донетчине некоторым идея нравится: В Украине хотят легализовать самогоноварение (Видео)

В Украине могут легализовать самогоноварение. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект. У жителей Донецкой области к инициативе отношение разное.

Например, в микрорайоне Станкострой в Краматорске «наливаек» предостаточно. И намерение нардепов ликвидировать штрафы за самогоноварение в домашних условиях возмутило местных жителей. «Не может быть, вы что? Люди же будут травиться. Это же не лицензировано, продукция не проверенная. Мало ли из чего ее гонят», – говорит Инна.

А вот Алексей радуется возможному нововведению: «Но что-то мне не верится. Но, наверное, от этого будет плюс всем. Теперь свободно будут торговать, свободно будут покупать».

Жители сообщают, что приобрести самогон можно и ныне, несмотря на пока действующие запреты. «Продавцы» просят 30 грн за бутылку и даже делают скидки.

Но многие обеспокоены, ведь сейчас из-за «наливаек» нет порядка. «Вот у нас рядом в доме самогон гонят. Но это же жить невозможно. Потому что это проходной двор, а не квартира», – возмущается краматорчанка Валентина.

Пока за изготовление и торговлю самогоном полицейские могут оштрафовать на 171 грн. «Мы составили 47 административных протоколов – за изготовление, хранение, приобретение самогонных аппаратов. Еще 2 протокола составили на мужчину, который продавал самогон на местных рынках», – комментирует пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Народные же депутаты предлагают узаконить самогоноварение выдачей сертификатов. Также производителей хотят обложить налогами. Но будут и льготы: варить и не платить за акциз смогут те, кто параллельно с самогоном будет производить определенное количество молока. Таким способом депутаты хотят развивать молочную отрасль в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»