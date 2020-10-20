Сдача квартиры в аренду: Собственник должен платить налоги, иначе – наказание

Сегодня многие люди снимают жилье, а значит, владельцы этой недвижимости получают дополнительный доход. Согласно Налоговому кодексу, граждане, сдающие недвижимость в аренду, обязаны платить налоги. За неуплату налога на прибыль с аренды владельцу квартиры или частного дома грозит административный штраф. К тому же, к нарушителю могут применять и уголовную ответственность, передает «АКМЦ».

Сумма отчислений за сдачу в аренду жилья (квартиры, дома или отдельные комнаты в них) для граждан, которые не являются предпринимателями, составляет 19,5% от суммы арендной платы. Это налог на доходы физических лиц – 18% и военный сбор – 1,5%.

Объектом налогообложения в таких случаях является размер арендной платы, который прописан в договоре, заключенном между арендодателем и арендатором. Но этот размер не может быть меньше минимальной суммы арендного платежа, которая устанавливается органами местного самоуправления по методике Кабмина. В случае, если минимальной суммы арендного платеж местными властями не установлен, то размер налога исчисляется исходя из арендной платы, указанной в договоре аренды.

Ответственным за начисление и уплату налога в бюджет является арендодатель. Оплата производится ежеквартально, 4 раза в год, в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. Размер дохода, полученного от сдачи в аренду жилья, а также общая сумма налога, уплаченного в течение года, отражается в годовой налоговой декларации арендодателя. Если эти данные совпадают с фактическими поквартальными выплатами налога, обязательства плательщика считается выполненным.

Несвоевременная или неполная уплата налога с дохода, полученного за сдачу недвижимости в аренду, является правонарушением. Согласно ст. 127 Налогового кодекса Украины, опоздание с уплатой налога наказывается штрафом в следующих размерах:

10%, если платеж просрочен на 30 календарных дней;

20%, если платеж просрочен более чем на 30 календарных дней.

В том случае, если налоговики самостоятельно обнаружат неуплату налога, размер штрафа увеличивается до 25% от суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.

За несвоевременное представление налоговой декларации наступает административная ответственность. Кодексом Украины об административных правонарушениях определены санкции в виде штрафа в размере от 3 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан, установленных на уровне социальной льготы. В настоящее время размер такого штрафа составляет от 3 177 до 8 472 грн. с 1 декабря по 1 января 2021 года – 2 189 грн.

К злостным неплательщикам может применяться даже уголовная ответственность. Ст. 212 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов в виде штрафа от 17 000 до 34 000 грн, если судом будет доказано, что арендодатель действовал умышленно и не уплатил налоги на значительную сумму.