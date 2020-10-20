Юристы перечислили, кого и в каких случаях обязаны бесплатно тестировать на COVID-19

Хотя в Украине и не предусмотрено массовое бесплатное тестирование на COVID-19, за государственные средства тест все же делают. Но только определенным категориям людей и в определенных случаях. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Право на бесплатный тест имеют:

лица, имеющие симптомы коронавирусной болезни -– их тестируют сразу при подозрении;

пациенты с пневмонией – тоже тестируют как можно скорее;

лица, контактировавшие с больными COVID-19, – должны пройти тест на 14-е сутки после контакта;

пациенты, нуждающиеся в плановой госпитализации или операции – непосредственно перед ними. Госпитализация пациента осуществляется при условии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного методом ИФА, а если ИФА-тест положительный – тогда делается тест методом ПЦР. Решение о госпитализации принимается при наличии отрицательного результата;

медики и другие работники учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 или ухаживают за ними, – раз в 14 дней;

работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, участвующих в разрезе тел умерших, – раз в 14 дней;

работники Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, другие медицинские и фармацевтические работники – раз в 30 дней.

Отметим, что во всех перечисленных случаях речь идет не об экспресс-тесты, а только о лабораторном тестировании – ПЦР или ИФА, в зависимости от ситуации.