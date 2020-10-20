Чтобы доказать стаж: Пенсионерам-ВПЛ приходится нести в ПФУ справки из «Л-ДНР»

Переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса, которые сейчас выходят на пенсию, часто приходится предоставлять в Пенсионный фонд справки с предприятий. Это преимущественно требуется в случаях, когда нужно подтвердить стаж до 2000 года. Однако архивы предприятий остались в «Л-ДНР», соответственно и справки можно предоставить только «республиканские». И чтобы их «узаконить», людям приходится обращаться в украинские суды.

«Это большая проблема. Мы о ней знаем. Люди, которые уже были пенсионерами по состоянию на начало войны, находятся немного в лучшем положении. Чем те, кто стал пенсионером после 2014 года», – сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

После 2014 года с неподконтрольных территорий удалось забрать часть бумажных пенсионных дел уже действующих на тот момент пенсионеров. Большинство из них люди сами забирали в «Л-ДНР» и передавали в Пенсионный фонд Украины. И у граждан, имеющих в наличие бумажные пенсионные дела на подконтрольной территории, проблем с перерасчетом, с переоформлением пенсий меньше.

«Да, некоторые архивы пенсионных дел мы забрали. Эта ситуация нас еще больше подтолкнула к тому, чтобы оцифровать все пенсионные дела. Чтобы больше не было проблем, когда человек зависит от того – есть в наличие справка или ее нет. Это вопрос сложный, его нужно решать постепенно», – отметила министр.

В Пенсионном фонде у всех граждан оцифрованы необходимые персонифицированные данные, начиная с 2000 года. Но информация до 2000 года тоже нужна при выходе на пенсию, например:

чтобы просчитать общий стаж человека;

для увеличения итогового размера пенсии – гражданин может по желанию предоставить в ПФУ данные за 5 лет своей деятельности до 2000 года, за которые у него была наивысшая зарплата.

«Что касается людей, которые сейчас выходят на пенсию, и которые не могут подтвердить свой стаж справкой с предприятия. Но это речь идет только о стаже, который человек получил до 2000 года. Потому что с 2000 года есть электронная персонификация (электронные пенсионные дела, – ред.). Пенсионным фондом уже подготовлены предложения – что сделать, чтобы такие люди не шли в суд [со справками из "Л-ДНР"]», – сообщила Лабезная.

«Но для меня самое сложное, когда говорят, что "сегодня пенсия назначается в судах". То есть не в Пенсионном фонде по фактическим данным людей. А люди вынуждены идти в суд. Это больно и несправедливо», – заключила министр.

Как сообщалось ранее, сейчас Минсоцполитики и ПФУ работают над тем, чтобы перевести в электронный вид данные трудовых книжек, заполнить персонифицированную электронную систему и за период до 2000 года. В Верховную Раду уже подан законопроект, при принятии которого в электронную базу ПФУ смогут вносить информацию о стаже человека до 2000 года. Когда все данные будут оцифрованы, то пенсия в Украине будет оформляться и рассчитываться автоматически, в том числе для жителей неподконтрольного Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам эфира «UA: Українське радіо»