РФ, «Л-ДНР» и Крым: Составлено более 4 тыс. протоколов на незаконный въезд на неподконтрольные территории

На украинской государственной границе пограничники достаточно часто выявляют лиц, нарушающих законодательство в отношении неподконтрольных Украине территорий. Только с начала года составлено более 4000 административных протоколов по ст. 204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на неподконтрольную территорию и выезда из нее. Об этом сегодня, 20 октября сообщает Госпогранслужба Украины.

Речь идет как о неподконтрольной части Донбасса, так и об аннексированном Крыме.

Кроме того, если выявленное нарушение совершил иностранец, то принимается решение об отказе такому лицу в пропуске на территорию Украины и в загранпаспорт проставляется запрет въезда.

В погранслужбе отметили, что для установления таких лиц и обстоятельств правонарушения инспекторы среди прочего руководствуются, в том числе, информацией, находящейся в публичном доступе.

Например, благодаря сообщениям в СМИ украинские пограничники узнали, что российский телеведущий канала «Россия-1» Борис Корчевников после 2014 года посещал аннексированный Крым, и попадал он на полуостров не через официальную так называемую административную границу со стороны Украины. Но Корчевников решил через Украину отправиться в Турцию. Он был выявлен в аэропорту «Борисполь» 19 октября при проверке пассажиров рейса «Киев – Стамбул». Украинские пограничники уведомили гражданина России о запрете на 3 года на въезд в Украину.

«Ни предварительная информация, ни поручения правоохранительных органов в отношении гражданина РФ Корчевникова Б.В. в Государственную пограничную службу Украины не поступали. После появления в средствах массовой информации сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма, пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение нарушения иностранцем украинского законодательства. Как следствие, Корчевникову Б.В. вынесен запрет на въезд в Украину на 3 года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул"», – сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.