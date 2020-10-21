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Комплексный вопрос: Кравчук рассказал об этапах реинтеграции Донбасса

21.10.20 08:18
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Фото: apostrophe.ua

Чтобы приблизить установление мира на Донбассе, которое обещает президент Владимир Зеленский, Украина должна принять пакет законов о реинтеграции региона. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, передает «Сегодня».

По его словам, реинтеграция Донбасса – вопрос комплексный, и она должна иметь такие составляющие:

  • прекращение войны;
  • проведение выборов на неподконтрольных территориях;
  • формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера (в том числе создающих условия для инвестиций и бизнеса).

«То есть это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», – сказал Кравчук в эфире канала «Украина24» и добавил, что «это очень непростой вопрос».

Также первый президент поддержал заявление Владимира Зеленского о необходимости амнистии жителей временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса, на чьих руках нет крови.

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